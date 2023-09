Samsung The Wall for Virtual Production

Im Rahmen der Broadcast-Messe IBC 2023 in Amsterdam präsentiert Samsung eine neue Digital Signage-Lösung für Virtual Production. Erstmals vorgestellt wurde die MicroLED-Lösung von Samsung im Juni auf der Infocomm in Orlando (invidis-Bericht). Samsung The Wall for Virtual Production wurde auf vielerlei Ebenen für den XR-Studio Einsatz optimiert.

Gekrümmte LED-Bühnen werden seit der Pandemie hauptsächlich in Virtual-Production-Studios eingesetzt, um aufwendige Vor-Ort Shootings zu ersetzen. Die IVC-Reihe von Samsung The Wall – verfügbar in P1.68 und P2.1 – soll Content besonders lebensecht darstellen können. Insbesondere Details, Texturen, Volumen und Schattierungen. Auch können die einzelnen Kacheln im ungewöhnlichen 4:9-Seitenverhältnis in einem Krümmungsbereich bis zu 5.800R installiert werden. Die LED-Lösung verfügt außerdem über eine aktualisierte Genlock-Funktion, die eine Koordination von Kamera und Displays ermöglicht. So sollen Frame-Drops oder doppelte Bilder verhindert werden.

Auch sollen Farben so genau und konsistent wie möglich angezeigt werden können. The Wall for Virtual Production verfügt über 3D-Lookup-Tabellen (LUTs) zur Farbkorrektur, Wide-Gamut-HDR-Farbverarbeitung und Farbanpassung.

The Wall for Virtual Production – spezielle Broadcast-Features