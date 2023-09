Sharp NEC Display Solutions Europe stellt aktuell eine neue Serie an LCD-Installationsprojektoren vor: Der NEC PA1705UL und der NEC PA1505UL sind kompakte Modelle für großflächige Visualisierungen. Die LCD-Modelle zeichnen sich laut Sharp/NEC durch ihre professionellen Integrationsmöglichkeiten aus und sind filterfrei, wodurch sie einen nahezu wartungsfreien und langlebigen Betrieb ermöglichen sollen. So eignen sich die Projektoren insbesondere für die Anwendung im Hochschul- und Freizeitbereich sowie in Konferenzräumen.

Die neuen Modelle der PA-Serie basieren auf Lasertechnologie. Mit einer Helligkeit von 17.000 Center Lumen beziehungsweise 15.000 Center Lumen projizieren die beiden Projektoren auch in hellen Umgebungen scharfe und klare Bilder. Die kompakten Modelle unterstützen flexible Installationen und bieten integrierte Funktionen wie Edge Blending, Geometric Control, Picture-in-Picture (PIP) -Konfiguration und einen HD-Base-T-Ausgang.

Darüber hinaus können Anwender aus einer Reihe von Objektiven für die Projektoren wählen, weitere Objektive sind zusätzlich in Planung. Die ProAssist-Steuerungssoftware ermöglicht die einfache Verwaltung sowie Anpassung von Funktionen und Einstellungen. Die Projektoren sind geräuscharm im Betrieb und mit der Staubschutzklasse IP5X zertifiziert.

Der NEC PA1705UL und der NEC PA1505UL sind seit Ende August 2023 erhältlich. Eine Vorschau auf die Modelle gab es bereits auf dem ISE-Auftritt von Sharp/NEC.