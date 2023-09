Zur Unterstützung des deutschen Teams in Frankfurt a.M. sucht M-Cube zum nächstmöglichen Termin einen engagierten Business Manager (m/w/d) – Digital Retail in Vollzeit (unbefristet)

Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder kaufmännische Ausbildung

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Vertrieb (B2B), idealerweise im Umfeld POS, Retail bzw. Handelsmarketing

Du überzeugst mit Durchsetzungsstärke und bist ein ausgeprägtes Kommunikationstalent

Eigeninitiative, Teamfähigkeit & Verantwortungsbewusstsein

Du organisierst Dich gern selbst und mit Überblick über alle laufenden Projekte, Zuständigkeiten und Deadlines

Freundliches, selbstbewusstes Auftreten, eine positive Ausstrahlung und starke Serviceorientierung

Idealerweise Kenntnisse und technisches Verständnis für digitale Medien-/Eventtechnik

Reisebereitschaft im Raum D-A-CH

Fließende Sprachkenntnisse Englisch in Wort und Schrift

Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office)

Deine Aufgaben

Business Development / Neukundenakquise im Bereich Retail/Einzelhandel, Gastro, Hotellerie, Automotive, Quick Service Restaurants etc.

Bearbeitung von Ausschreibungen und Aufträgen

Kunden- und potentielle Neukundenbesuche

Koordination und Abwicklung von Kundenanfragen

Aktualisierungen und Datenpflege im Sales-CRM

Erstellung von Präsentationsunterlagen und Terminvorbereitung

Reporting an den Business Director Germany

Abstimmung mit den involvierten Teams (Content, Equipment, IT, Buchhaltung usw.)

Enge Zusammenarbeit mit den Kollegen der Offices in Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und UK

Was wir bieten

Freundliches Arbeitsklima mit Duz-Kultur und ein junges, motiviertes Team mit Freude am Job

Eine spannende Branche und innovative Produkte in den Bereichen Digital Signage, Sound Design und interaktive Anwendungen

Ein internationales Arbeitsumfeld und Mindset

Modernes Agentur-Office in Frankfurt/M.

Hybrides Arbeiten (Split aus Homeoffice & Office) • Attraktives Gehaltspaket inkl. Erfolgsbeteiligung (Bonus-Vergütung)

Laptop, Firmenhandy und Bahncard

Optional auch Firmenwagen zur privaten Nutzung und Bahncard

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende bitte Deinen Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und den frühestmöglichen Eintrittstermin ausschließlich per Mail an: m.taubert@mcubedigital.com. M-Cube Deutschland GmbH – Hanauer Landstraße 291 – 60314 Frankfurt a.M.