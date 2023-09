Beim ProAV- und Digital Signage-Distributor TD Synnex Maverick ist Bas Dekker zum European Smart Meetings Director befördert worden.

Bas Dekker kam 2021 als Direktor für die Niederlande zu TD Synnex Maverick. Zuvor hatte er in seiner mehr als 20-jährigen Karriere verschiedene Führungspositionen in der Technologie- und Unterhaltungselektronikbranche bei Unternehmen wie LG, Dell und Mediamarkt inne.

In seiner neuen Funktion wird Bas Dekker das Wachstum der wichtigsten strategischen Marken im Maverick Smart Meetings Portfolio unterstützen. In den kommenden Quartalen wird er sich auf die Zusammenarbeit mit dem europäischen Team und dem Channel in den 16 Ländern von Maverick konzentrieren, um den rasanten Wandel zu hybriden Arbeitsumgebungen und die Implementierung von KI-gestützten Technologien zu steuern.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und darauf, die Zukunft von Maverick in Europa noch besser zu gestalten, indem ich alle unsere Länderteams und unsere Anbieter dabei unterstütze, den Weg durch die aktuelle Unbeständigkeit der Branche zu finden“, erklärt Bas Dekker. „Die Möglichkeit eines beratenden Ansatzes bei der Implementierung unserer Technologien bedeutet, dass es wichtiger denn je ist, einen effektiven Informationsfluss zwischen den Marken und die Integration der Vertriebskanäle zu schaffen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass unsere Kunden einen erstklassigen Support erhalten.“

Dabei sollen ihm seine Erfahrung im Aufbau, der Umwandlung und der Entwicklung starker Teams innerhalb von Matrixorganisationen helfen. Bas Dekker wird weiterhin aus den Niederlanden heraus operieren.

Andy Evans, Vice President Europe bei TD Synnex Maverick, kommentiert: „Maverick ist strategisch darauf ausgerichtet, das Wachstum unseres Smart-Meeting-Geschäfts zu beschleunigen, und ich freue mich, dass Bas in dieser neuen europäischen Rolle seinen Einfluss und sein Fachwissen in unserer gesamten Organisation ausweiten wird, um diesen Bereich zu beschleunigen. Bas wird der wichtigste Ansprechpartner für unsere wichtigsten Anbieterpartner sein und dazu beitragen, die Zukunft von Smart Meetings gemeinsam mit unseren Kunden und der gesamten Branche zu gestalten.“