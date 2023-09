Der Mietpark der Lang AG erhält wieder Zuwachs: Der Anbieter aus Lindlar führt jetzt LDX-135-Kamerasysteme des kanadischen Herstellers Grass Valley. Im Mietportfolio befinden sich mehrere Einheiten, darunter eines der ersten im niederländischen Breda produzierten LDX-C135 Kompaktgeräte. Zusätzlich erweitert Lang den LDX-135-Pool um drei Superxpander, womit das Kamerasystem flexibler einsetzbar ist.

Die LDX-135 lässt sich im Basisbandbetrieb und im neuen SMPTE 2110 Standard verwenden. Die JPEG-XS-Kompression ermöglicht zudem eine Reduzierung der Bandbreitennutzung innerhalb eines SMPTE-2110-Netzwerks.

Ein weiteres Merkmal ist die nahtlose Integration der LDX-135 mit dem CCS-ONE-Server und dem Creative Grading. Letzteres lässt sich über ein Tablet oder einen PC steuern und bietet eine neue Methode zur präzisen Gradierung der Kamera und zur Rationalisierung der Arbeitsabläufe.

Das Kamerasystem von Grass Valley setzt laut der Lang AG durch den Einsatz von drei 2/3-Zoll-Xenios-Imagers mit Global Shutter neue Maßstäbe in der Bildqualität, auch bei schnellen Bewegungen. Die Integration eines zusätzlichen optischen Tiefpassfilters in Kombination mit dem Global Shutter minimiert den Moiré-Effekt beim Filmen von LED-Wänden.

„Die außergewöhnliche Flexibilität der LDX-135 zeigt sich nicht nur in der vorteilhaften Handhabung, sondern auch in der fortschrittlichen Technik“, sagt Sven Bauschke, Product Specialist Image Processing & Event IT bei der Lang AG. Nach seiner Einschätzung ist die Kamera durch die Integration von SMPTE 2110 in absehbarer Zukunft für unterschiedliche Aufgaben und Anforderungen gerüstet.