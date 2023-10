Boris Bohn ist neuer Head of Consulting beim Digitaldienstleister Diva-E. Der 51-Jährige wechselte vom IT-Unternehmen Adesso aus Dortmund, wo er drei Jahre als Bereichsleiter Digital Channels tätig war, in den stark wachsenden Consulting-Bereich von Diva-E.

CCO Sirko Schneppe sieht diese neue Zusammenarbeit als positives Signal für die weitere Entwicklung und die Wachstumsambitionen des Unternehmens: „Mit Boris Bohn gewinnen wir einen sehr erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter für unser Team“, betont er. „Unsere Consulting-Unit hat in der vergangenen Zeit spürbar an Bedeutung gewonnen und spiegelt die allgemeine Unternehmensentwicklung wider, die von Wachstum und Internationalisierung geprägt ist.“

Entwicklung von Digitalstrategien

Boris Bohn verantwortet künftig maßgeblich die Kundenberatung des 900 Mitarbeiter zählenden Unternehmens und begleitet die namhaften und oftmals global agierenden Kunden von Diva-E in der Entwicklung von Digitalstrategien, IT-Lösungen und E-Commerce-Projekte. Mit seiner hohen Management-Kompetenz und jahrelanger Expertise im Growth Management soll Boris Bohn insbesondere die Fokussierung auf Branchen wie Automotive, B2B-Manufacturing und Finance zielgerichtet voranbringen. „Auf diese neue Herausforderung freue ich mich sehr. Strategische Beratung ist immens wichtig, um Kunden zielgerichtet in der digitalen Transformation zu begleiten und erfolgreich zu machen“, sagt er. „Die Umsetzung von Total-Experience-Projekten erfordern eine solide strategische Basis, um den ganzheitlichen Erfolg sicherzustellen.“

Der Diplom-Informatiker hat Wirtschaftsinformatik an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden sowie Wirtschaftswissenschaften an der James Madison University in Virginia/USA studiert. Vor seiner Tätigkeit bei Adesso war Boris Bohn für mehr als sieben Jahre unter anderem Geschäftsführer von Arithnea, einer Agentur für die Entwicklung digitaler Marken, die 2016 als Tochterunternehmen in die Adesso einging.