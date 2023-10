Das Avixa Fachplanertreffen am 28. September in Albershausen sollte die Position der Fachplanung innerhalb der AV-Branche zu stärken. Eines der Ziele war außerdem, deren Bedeutung für die Bauindustrie herauszustellen. In einem Workshop unter der Leitung von Rafael Melson, Avixa Account Manager DACH, und Tobias Bohl, selbstständiger AV-Fachplaner, kamen 15 Teilnehmer aus dem Bereich AV-Planung und -Beratung zusammen.

Die Teilnehmer gründeten drei neue Arbeitsgruppen:

Arbeitsgruppe 1: Kostenindex AV für Architektinnen und Architekten

Die AG 1 soll Architekten unterstützen, die Kosten für AV-Installationen in Bauprojekten zu erfassen. Ein interaktives Berechnungstool soll Architekten und Bauherren dabei helfen.

Arbeitsgruppe 2: Whitepaper AV für Architektinnen und Architekten

Die AG 2 soll Medientechnik-Kenntnisse an Architekten vermitteln. Dadurch sollen sie die Bedeutung von Raumgrößen, Sichtlinien und Benutzerfreundlichkeit in Bezug auf moderne Medientechnik besser verstehen und in ihre Planungen einbeziehen.

Arbeitsgruppe 3: Dienstleistungsportfolio AV-Fachplanung

Die AG 3 will das Berufsprofil der AV-Fachplaner schärfen und potenzielle Kunden darüber aufklären, welche Unterstützung AV-Fachplaner in Bauprojekten bieten können. Ein Ratgeber soll helfen, Unklarheiten bezüglich der Aufgaben der AV-Fachplanung zu beseitigen.

Tobias Bohl, Unterstützer und Co-Moderator des Fachplanertreffens, betonte die Bedeutung der frühzeitigen Einbindung von AV-Fachplanern in Bauprojekte. Dies gewährleiste, dass AV-Anlagen effektiv in die Planung einfließen und damit wiederum den Mehrwert der Nutzer erhöhen. Außerdem könne man somit nachträgliche Anpassungen und steigende Kosten vermieden werden.

Die Teilnehmer planten bereits ein Folgetreffen für den 16. Mai 2024. Erste Zwischenergebnisse wollen sie auf der ISE Ende Januar 2024 präsentiert.