Avixa Women's Council Event So weiblich war die AV-Branche noch nie

Die AV-Branche muss vielfältiger werden: Das haben sich Michaela Hirsch und Simone Freund auf die Fahne geschrieben, als sie vor 20 Monaten eine Gruppe gründeten, die Frauen und Minderheitsgruppen in der Branche unterstützen soll. Jetzt traf sich der Avixa Women’s Council DACH zum ersten Mal für ein ganztägiges Event.

Die Themen: Mentoring, Technologie und Diversity

46 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – von Azubis bis zu Führungskräften – waren dabei. Mit Unterstützung der Lang AG, die ihre Event-Räume in Lindlar zur Verfügung stellte, entstand ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Neben Impulsen zu den Themen Diversity und Mentoring gab es auch einen Fachvortrag über Trends im LED-Bereich vom Experten Pablo Ledda aus dem Hause Lang. Kamilla Wysocki – selbst aktives Mitglied des Women’s Council – führte die Gruppe durch das Unternehmensgelände und ließ sie in die Firmenphilosophie des Vermietgigants in Lindlar blicken.

Mit Tech und Toleranz – so kommt die Branche vorwärts

Am Ende hatte die Veranstaltung vor allem ein Ziel: Die Teilnehmer zu stärken, das Thema Diversity in ihre Unternehmen zu tragen. „Ich würde mir wünschen, dass sich die Frauen noch mehr trauen, etwas zu sagen – wenn sie etwas hören, dass nicht korrekt ist“, sagt Simone Freund. Doch nicht nur aus Gründen der sozialen Verantwortung sei ein Diversity-Mindset wichtig – auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, Innovationskraft und des Fachkräftemangels. Nicht divers und inklusiv zu denken, das könne sich kein Unternehmen der Branche mehr leisten.

Deshalb hat sich der Women’s Council verschiedene Ziele gesteckt:

3 Dinge auf der Agenda für 2024 Mehr Männer gewinnen: Der Women’s Council ist keine reine Frauengruppe – Männer sind nicht nur willkommen, sondern auch erwünscht. „Wir brauchen den Support der Männer“, sagt Michaela Hirsch. Viele Entscheider seien immer noch männlich und könnten demnach auch Veränderung bewirken. Mehr Imagevideo-Beiträge: Dieses Jahr filmten bereits einige Frauen der Gruppen Snippets aus ihrem Arbeitsalltag. Daraus entsteht ein Imagevideo für die AV-Branche. Es soll Unternehmen zu Recruiting-Zwecken zur Verfügung stehen, um mehr weiblichen Nachwuchs zu gewinnen. Weitere Präsenztreffen: Damit die Frauen der Branche sich besser vernetzen, will der Women’s Council sich in Zukunft regelmäßig live treffen.

Der Termin für das nächste In-Person-Event steht bereits fest: Am 1. Februar 2023 trifft sich der Women’s Council DACH auf der ISE in Barcelona – von 10 bis 12 Uhr für ein Networking Breakfast am Avixa-Stand.