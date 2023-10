Viewsonic verstärkt sein Engagement im B2B-Channel durch die Partnerschaft mit einem neuen Distributor. Seit Anfang Oktober hat die API Computerhandels GmbH aus Baesweiler die Produkte von Viewsonic – Monitore, Screens und Beamer – in ihr Portfolio aufgenommen. Der Distributor aus dem Großraum Aachen ist seit fast 30 Jahren aktiv am Markt.

„In den vergangenen Jahren konnten wir international im B2B-Segment stark wachsen. Speziell in Deutschland wollen wir die Erfolgsgeschichte fortschreiben und auf den gesamten B2B-Markt – sowohl im Hinblick auf Monitore, als auch Projektoren – ausweiten. Dazu werden wir auch unser Portfolio regelmäßig aktualisieren und erweitern“, erklärt Dominic Mein, Director DACH bei Viewsonic. „Dauerhaftes, strategisches Wachstum ist unser Ziel, wozu wir extra unlängst neue Mitarbeiter mit B2B-Expertise eingestellt haben. API ist mit über 200 top-qualifizierten und engagierten Vertriebsprofis hierfür der perfekte Partner, der unsere eigenen Maßnahmen ideal ergänzt. Sowohl Viewsonic als auch API sind überzeugt, dass man dem Fachhändler kompetente und gut erreichbare Mitarbeiter zur Seite stellen muss.“

Viewsonic will sich zunehmend als Lösungsanbieter präsentieren und setzt vermehrt auf die Entwicklung von Software, die speziell auf dessen Hardware abgestimmt ist. „Viewsonic hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie erfolgreich das Unternehmen einzelne Geschäftsbereiche entwickeln kann. Wir möchten nun zusammen mit unserem neuen Partner weitere B2B-Märkte in Angriff nehmen und unseren Kunden hier Angebote machen, die sie nicht ablehnen können“, erklärt Andreas Printz, Einkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bei API.