Seit dem Jahr 2022 arbeitet die tschechische Komerční Banka – eine Tochtergesellschaft der französischen Bank Société Générale – mit dem Reaktor-Studio zusammen, um ihre Bankfilialen neu und benutzerorientiert zu gestalten. Nun wurden Dutzende von Filialen mit Pods von Framery, also schalldichten Kabinen ausgestattet.

Die Art und Weise, wie Menschen heute ihre Bankgeschäfte erledigen, hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert: Die meisten Personen bevorzugen das Online-Banking. Das bedeutet für die Seite der Banken, dass sie ihre Bankfilialen für die Zukunft fit machen müssen.

Privatsphäre und Offenheit verbinden

Reaktor unterteilte den Raum in verschiedene Zonen, um das Kundenerlebnis zu verbessern: Das Layout der Filiale ist in spezifische Bereiche aufgeteilt, die jeweils ihre eigene Funktion und ihren eigenen Schwerpunkt besitzen. Um im großen, offenen Raum auch Privatsphäre zu etablieren, wurden die Pods Framery Q und Framery 2Q installiert. Somit haben Kunden und Bankpartner einen Raum, in dem sie sich unter vier Augen treffen können – und das ohne wie bisher in einem kleinen Raum am Ende eines langen Flurs eingeschlossen zu sein.

Framery bietet auch Pods mit ausgeklügelter Projektionstechnik an, diese kamen aber beim Projekt nicht zum Einsatz.

Die Architekten von Reaktor setzten zudem die Kabinen von Framery als Raumteiler ein, die die Büroarbeitsplätze von den Kundenbereichen abtrennen, ohne die Atmosphäre zu beeinträchtigen. Durch den Einsatz der Pods konnte ein neues Raumerlebnis mit den bewährten Bankfunktionen verbunden werden, ohne komplette Umbaumaßnahmen nötig sind.

invidis Check Wie sie sich für Kunden vor Ort attraktiv gestalten können, darüber denken nach der Pandemie Banken verstärkt nach. Oft kommt hierbei auch Digital Signage zum Einsatz, um die Experience vor Ort zu maximieren und den Besuch der Bank attraktiver zu gestalten.