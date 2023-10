Das als „Schwedens schönstes Büro“ bezeichnete Cecil Coworking in Stockholm erstreckt sich über zwei Etagen und 3.200 Quadratmeter. Mit seinem nordischen Design und der erdigen Farbpalette will die Einrichtung eine inspirierende und integrative Arbeitsumgebung schaffen. Cecil Coworking bietet Unternehmen und Einzelpersonen auf der Basis einer Mitgliedschaft Büro-, Konferenz-, Lounge- und Schreibtischflächen.

Um den Mitgliedern einen reibungslosen und effizienten Ablauf des Arbeitstages zu ermöglichen, beauftragte Cecil Coworking da Unternehmen Humly, das die Räume mit Displays für das digitale Wayfinding und Room-Management ausstattete.

„Die Humly Room Displays haben ein stilvolles und zeitloses Design, das zu unserer Einrichtung passt“, sagt Patrik Jdeidani, Service Host bei Cecil Coworking. Zudem passte der Formfaktor der Humly-Displays zu den begrenzten Wandflächen bei Cecil Coworking. „Die Größe und die POE-Netzwerkbuchse an der hinteren Kante bedeuteten, dass sie in die relativ schmalen Wandabschnitte an der Außenseite jedes Büros passen, die zwischen einem raumhohen Fenster und einer Tür stehen“, erklärt Patrik Jdeidani.

Integration mit Nexudus

Die interaktiven Humly Room Displays sind Teil der größeren Humly Workplace Solutions Suite, zu der auch Humly Visitor, Humly Floor Plan, Humly Wayfinding und Humly Reservations gehören. Zusammen ermöglichen diese Tools den Nutzern, auf ihre Reservierungen zuzugreifen, den Status der Raumbuchung einzusehen und eine Wegbeschreibung zu den von ihnen reservierten Räumen zu erhalten. Sie ermöglichen es den Teilnehmern auch, ihre Sitzungen zu verlängern oder zu beenden und Meetings automatisch abzubrechen, wenn niemand eingecheckt hat. Sie können mit Sensoren im Raum und anderen Geräten integriert werden, und eine offene API erleichtert die Integration mit anderen intelligenten Büro- und Kollaborationslösungen.

Zudem lassen sich beispielsweise Konferenzräume über die Nexudus-Buchungsplattform reservieren. Dies ist laut Humly das erste Projekt, bei dem die Humly/Nexudus-Partnerschaft in die Praxis umgesetzt wird. Cecil Coworking nutzt Nexudus nicht nur für Buchungen, sondern auch für Aufgaben wie die Verwaltung des Zugangs, die Rechnungsstellung, Website- und App-Updates, das Ein- und Auschecken von Besuchern oder Lieferungen. Die Integration war eine der Hauptgründe, warum sich Cecil Coworking für Humly entschied.