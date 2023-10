Visual Art holt sich Lei Wang als Strategic Sourcing Manager. Er wird für den schwedischen Integrator den LED-Einkauf in China verantworten. Mit eigener Präsenz in Asien will Visual Art mehr Kontrolle über die Value Chain ergreifen. Zugrunde liegt nach Angaben des Unternehmens eine verstärkte Nachfrage nach LED. Einen Schwerpunkt will der Integrator auf nachhaltiges Sourcing legen.

Die lokale Expertise von Lei Wang wird Visual Art vermutlich helfen, Vorteile im LED-Einkauf zu erzielen. Das Unternehmen mit Sitz in Stockholm ergreift gezielt Maßnahmen, um die komplette Bandbreite von Digital Signage-Projekten abdecken zu können: von der Integration der Hardware über das fortlaufende Management der Netzwerke mittels eigener Software. Das eigene Sourcing von LED-Panels ist der nächste Schritt in der End-to-End-Strategie.

Wichtiger Schritt für das große Ziel

CEO Pontus Meijer verkündete Anfang dieses Jahres bereits das große Ziel von Visual Art: Bis 2025 Europas Integrator Nummer 1 zu werden. „Diese strategische Expansion nach Asien ist ein wichtiger Schritt, um dieses Ziel aus operativer Sicht zu erreichen“, sagt er im Zusammenhang der China-Expansion.

Lei Wang, der neue Strategic Sourcing Manager, sagt: „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit meiner Erfahrung und meinen Kenntnissen der lokalen Gegebenheiten unsere Partnerschaften mit Anbietern stärken und die Position von Visual Art auf dem Markt weiter festigen können.“