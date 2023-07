Endlich ist es soweit: Das invidis Jahrbuch 2023 steht zum Download bereit! Nach exklusivem Launch auf der DSSE-Konferenz in München gibt es unsere diesjährige Branchenbibel mit 200 Seiten Digital Signage-Wissen auch in der Download-Version.

Special: Engaging Experiences

Dieses Jahr fokussieren wir in unserem Special „Engaging Experiences“ das, was auf dem Screen zu sehen ist. Wir wissen, dass die Branche es liebt, über Technik zu reden. Doch was Verkaufszahlen hochtreibt und eine Marke ins Gedächtnis einbrennt, sind die Inhalte. Wir zählen die Do’s und Dont’s der Content Creation auf und geben Frameworks für gute Digital Signage-Inhalte.

Außerdem im invidis Jahrbuch 2023:

Market Compass: Der Überblick über die einzelnen Digital Signage-Märkte. Dieses Jahr auch mit Nordamerika-Analyse

Der Überblick über die einzelnen Digital Signage-Märkte. Dieses Jahr auch mit Nordamerika-Analyse Digital Signage Markt: Alle globalen Trends und Entwicklungen in der Branche

Alle globalen Trends und Entwicklungen in der Branche Technologie: Von Generative AI über moderne Software-Architektur zu LED und Displays. Alle technischen Entwicklungen

Von Generative AI über moderne Software-Architektur zu LED und Displays. Alle technischen Entwicklungen Green Signage 101: Die effizientesten Hebel, die Betreiber haben, um ihr Netzwerk nachhaltiger zu machen

Die effizientesten Hebel, die Betreiber haben, um ihr Netzwerk nachhaltiger zu machen DooH: Wir beantworten Fragen wie: Was steckt hinter dem Programmatic Hype? Und wie geht es mit den Verboten weiter?

Wir wünschen allen Lesern viel Freude mit unserer neuen Ausgabe! Ein großes Dankeschön geht außerdem an unseren Content-Partner Dave Haynes von Sixteen-Nine, der für uns den nordamerikanischen Markt abdeckt.