Nach Gitex Africa kommt die größte Tech- und Start-up-Show nach Berlin. Die Gitex Europe Berlin will in die Fußstapfen der Cebit steigen und ein neues modernes IT-Event in Deutschland etablieren. Die Veranstalter wollen die IT-Branche, Start-ups und Investoren gemeinsamen Event zusammenbringen und auf den Erfolg von Dubai aufbauen.

Die erste Gitex Europe soll vom 21. bis zum 23. Mai 2025 auf dem Berliner Messegelände stattfinden.

Zur Zeit findet die Gitex Global im 41. Jahr seit Gründung in Dubai statt; mit 41 Hallen, 6.000 Ausstellern auf mehr 250.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche ein Mega-Event. Laut Veranstalter ist die Gitex die größte IT-Show der Welt. Erst im Frühjahr expandierte Dubai nach Marokko, wo nun jährlich die Gitex Africa als Spin-off der Gitex Global stattfindet.