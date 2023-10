Der Managing Director des Werbevermarkters Goldbach Germany, Robert Stahl, ist am 13. Oktober im Alter von 63 Jahren gestorben. Zuvor hatte er lange an einer schweren Krankheit gelitten, wie das Unternehmen mitteilte. Bis auf Weiteres wird Frank Möbius alleiniger Geschäftsführer von Goldbach Germany, einer Tochtergesellschaft der Goldbach Group mit Sitz in Küsnacht, Schweiz. Er hatte die Geschäfte von Beginn an gemeinsam mit Robert Stahl geleitet.

„Robert Stahl hat dem Unternehmen ihren Charakter und ihr Wertegerüst gegeben“, sagt Frank Möbius. „Seine jahrelange Erfahrung, sein menschlicher Umgang, sein unermüdliches Engagement für das Unternehmen und vor allem seinen Humor werden wir sehr vermissen. Sein Tod bedeutet für uns alle einen immensen Verlust, unsere Gedanken sind bei seiner Familie.“ Er hinterlässt seine Frau und zwei Söhne.

Gründungsmitglied von Goldbach Germany

Robert Stahl wurde am 23. August 1960 in Hennef (Sieg) geboren und hatte mehr als 20 Jahre Erfahrung in den elektronischen Medien. Nach Stationen bei Mediagruppe München, SBS Broadcasting, Convers Media und Alea Digital war er einer der Gründungs-Mitglieder von Goldbach Germany. Seit 2017 verantwortete er gemeinsam mit Frank Möbius die Geschäftsführung. Heute ist Goldbach Germany als Werbevermarkter für programmatische Werbung in DooH, CTV und Online Video aktiv. Als Tochter der Goldbach Group gehört das Unternehmen zur TX Group.

Goldbach würdigte Robert Stahl als Treiber, als Innovator und als Menschen mit positiver Energie. Er war Mitbegründer des IDOOH und galt als erfahrener Spezialist für Programmatic Advertising und Vermarktung über alle Mediengattungen hinweg.