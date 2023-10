Hyundai IT Signage aus vergangenen Zeiten

Erfolgreiche, glückliche Menschen, die im Garten der Villa sich im Pool abkühlen und im Anschluss in Shorts Gartenmeetings abhalten. Im Zentrum ein 3.000-Nits-Highbrightness-Screen mit Touchfunktion. Was sich nach Post-Pandemie-Home-Office oder Work from Home (WFH) anhört, ist bereits sechs Jahre alt aus Covid-unbeschwerten Zeiten.

Wir haben selten einen aufwendiger produzierten Digital Signage-Film gesehen, der allerdings weder zu grandiosen Absatzzahlen des exotischen Digital Signage-Konzepts noch zu einer großen Sichtbarkeit von Hyundai IT in Europa geführt hat. Outdoor Highbrightness bleibt ein Nischenprodukt für den Marktführer Samsung und für Outdoor-Spezialisten wie Dynascan oder Peerless-AV.