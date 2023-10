JC Decaux ernennt Sylvain Le Borgne zum Group Chief Data Officer (CDO). Er wird ab dem 13. Oktober die Nachfolge von François-Xavier Pierrel antreten, der da Unternehmen verlassen hat.

Sylvain Le Borgne wird bei dem globalen Außenwerber für Strategie, Governance und die Datenverwaltung verantwortlich sein. Damit leitet er auch die 2018 gegründete Datacorp-Abteilung, die die digitale Transformation des Konzerns vorantreiben soll.

Zudem soll er die die Strategie des Audience Measeurements für die verschiedenen JCDecaux-Vertriebskanäle gewährleistem. Außerdem wird er die Entwicklung einer Datenmanagement-Plattform (DMP) in Zusammenarbeit mit der DSP Displayce leiten.

Von seinem Sitz in Neuilly aus berichtet Sylvain Le Borgne an den Vorstand und an seinen Co-CEO.

Mediamath und Havas berufliche Stationen

Seine Karriere begann Sylvain Le Borgne bei Adream und Actustar.com – Unternehmen, die er 1998 mitbegründete, wo er bis 2007 als Chief Executive Officer tätig war. Im Jahr 2008 war er Mitbegründer von Adledge, das sich auf die Entwicklung von Tools und Algorithmen zur Werbeverifizierung sowie auf die Messung der Sichtbarkeit von digitaler Werbung spezialisiert hat und bei dem er bis 2011 CEO war.

Danach wechselte er zur Havas Group, wo er verschiedene Managementfunktionen innehatte, zunächst bei Havas Digital und dann bei Havas Media als EVP, Head of Technology and Data Operations. Von 2019 bis 2022 war Sylvain Le Borgne Head of Expertise & Innovation bei Fifty-Five. Seit 2022 war er Chief Partnership & Product Officer und Head of Data & Analytics bei Mediamath, wo er auch das europäische Geschäft leitete.

Jean-François Decaux, Vorsitzender des Vorstands und Co-CEO von JC Decaux, kommentiert: „Wir freuen uns, die Ernennung von Sylvain Le Borgne zum Group Chief Data Officer bei JC Decaux bekannt zu geben. Sein Unternehmergeist, sein Fachwissen in den Bereichen Medien und Daten sowie seine Führungsqualitäten werden entscheidend sein, um die Entwicklung der Datacorp-Abteilung voranzutreiben und die digitale Transformation unserer Medien zu beschleunigen. Wir zählen darauf, dass Sylvain und seine Teams das erhebliche Potenzial, das die Sammlung, Analyse und Modellierung aggregierter, anonymisierter und GDPR-konformer Daten bietet, weiterhin nutzen werden, um die neuen Bedürfnisse unserer Kunden, Marken und Agenturen zu erfüllen und ihnen immer effizientere, zielgerichtete Lösungen anzubieten.“