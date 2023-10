LAX M-Cube bringt neues Signage in den Duty Free

Der Duty-Free-Retailer DFS hat erneut M-Cube als Digital Signage-Partner ausgewählt: Für die zahlreichen DFS-Stores am Los Angeles International Airport (LAX) liefert das Unternehmen insgesamt 12 LED-Panels – 11 davon sind bereits in Betrieb, ein großer LED-Bogen kommt in Kürze dazu. Auch eine interaktive Display-Lösung ist Teil des neuen digitalen Auftritts.

Neue „Pick & Lift“-Anwendung für DFS Das neue interaktive Display ergänzt die Weinabteilung bei DFS. Es ist eine klassische „Pick & Lift“-Anwendung – mit einem Zusatzelement: Nimmt man eine Weinflasche aus dem Regal und platziert sie auf dem Tisch mit Sensorerkennung, erscheinen Informationen dazu auf dem Display. Durch Drehen der Flasche kann man durch die Informationen scrollen. Präsentiert wird ausschließlich kalifornischer Wein aus der Region.



Weitere Rollouts für 2024 geplant

DFS ist bereits seit 2019 Kunde des auf Luxus-Retail spezialisierten Integrators M-Cube. Derzeit rollt das Unternehmen in allen Stores Audioplayer aus. Gemeinsam mit DFS arbeitet M-Cube auch gerade an einer interaktiven Kunden-App. 2024 wird der Digital Signage-Spezialist alle LED-, LCD- und Audiogeräte in den australischen Filialen installieren.

Insgesamt hat M-Cube bereits 25 DFS-Stores mit Digital Signage ausgestattet. Einer davon ist die neueste City-Location des Luxusretailers: Samaritaine Paris Pont-Neuf im Herzen von Paris. Das Kaufhaus wurde 2021 eröffnet und befindet sich in einem 150 Jahre alten Gebäude, das über 16 Jahre hinweg renoviert wurde. Weitere Konzepte entwickelte M-Cube zum Beispiel für Filialen in Saipan, Okinawa und Hawaii.

DFS betreibt weltweit mehr als 420 Stores – neben Duty-Free- und Resort-Filialen hat DFS auch City-Stores, die unter dem Branding T Galleria laufen. Seit 1960 ist DFS ein Tochterunternehmen von Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH).