Es ist eines der größten Projection-Mapping-Spektakel weltweit: das Festival of Lights in Berlin. Der Fernsehturm, das Brandenburger Tor und 40 weitere bekannte Plätze werden einmal im Jahr zur Leinwand für Lichtkünstler. Netflix war der diesjährige Hauptpartner des Festivals und nutzte diese Rolle für eine einmalige Außenwerbe-Aktion anlässlich des Starts der 3. Staffel der Serie Lupin.

„Hast du Lupin gesehen?“ leuchtete in großer Schrift von den Berliner Wahrzeichen herunter. Vorher sah das Publikum den schwarzen Umriss des Meisterdiebes, wie er am Fernsehturm hochklettert oder über die Oberbaumbrücke springt. Dann färbte sich der schwarze Umriss ein und man erkannte die Figur Lupin.

Hier tauchte Lupin beispielsweise auf der Fassade des Hotel de Rome auf:

Die Show sollte wie ein Versteckspiel wirken – während der Festival-Abende tauchte Lupin immer wieder an unterschiedlichen Festival-Orten auf. Für diese Aktion hatte Netflix die Agentur XY beauftragt, die für den Streaming-Konzern regelmäßig OoH-Kampagnen entwickelt. Die Animationen und das Motion Design erstellte das Studio Relative.Berlin. Von Netflix-Seite war Fana Giorgis als Marketing Manager DACH für das Projekt zuständig.

Über das Festival of Lights

Das Festival of Lights fand dieses Jahr zum 19. Mal statt: Die Lichtershows fanden jeweils von 19 bis 23 Uhr vom 6. bis 15. Oktober statt. Für die Besucher ist das Event kostenlos. Insgesamt 85 verschiedene Shows wurden gezeigt – von Künstlern, Unternehmen und Institutionen wie der WHO. Dieses Jahr stand das Festival unter dem Motto „Colours of Life“.