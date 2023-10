Wer eine OoH-Anzeige sieht, greift danach oft zu seinem Smartphone – um sich über das gezeigte Produkt oder die Marke zu informieren. Oder direkt den Kauf zu tätigen. Laut dem aktuellen Mobilitäts-Aktivitäts-Index (MAX) von Außenwerber Walldecaux, wird dieser Impuls immer stärker: Mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Befragten verspürt ihn inzwischen. Rund ein Viertel setzt setzt Kaufimpulse von unterwegs direkt um.

Werbung wird immer beliebter als Social-Media-Motiv

Auch zu ihrem Social-Media-Verhalten befragte der MAX die Teilnehmer: 84 Prozent nutzen die Plattformen, während sie unterwegs sind. Fast ein Drittel würde sogar selbst Plakatmotive auf Instagram veröffentlichen. Insgesamt liegt die Onlinenutzung unterwegs bei 94 Prozent.

Andreas Knorr, Marketing Director bei Walldecaux, schließt daraus: „Out-of-Home und Mobile sind nicht mehr voneinander zu trennen. Beide Medien sind zu alltäglichen Begleitern geworden. Die Menschen lassen sich unterwegs immer stärker durch Reize wie Werbeplakate zur Smartphone-Nutzung inspirieren, was sich deutlich am bisher höchsten Index im Mobile Commerce unterwegs zeigt.“ Werbetreibende würden folglich von OoH in ihrem Mediamix profitieren.