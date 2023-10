Infiled hat sein nordamerikanisches Team verstärkt: Ryan Wilhelm, Jason Tennstedt und Kayla Fontanilla stoßen in unterschiedlichen Bereichen zum LED-Hersteller.

Das nordamerikanische Festinstallationsteam begrüßt Ryan Wilhelm als Regional Sales Director – Southeast unter der Leitung von Rick Bortles, Senior VP of Strategy. Der Vertriebsprofi kommt von Peerless-AV North America, wo er als Business Development Director fungierte.

Jason Tennstedt ist seit mehr als 19 Jahren AV-Design-Ingenieur. Seine Erfahrung umfasst die Projektkoordination, Bedarfsanalysen, Budgetierung und die Durchführung von Rollouts. Er wird als Senior Field Application Engineer bei Infiled arbeiten. Frühere Berufstationen umfassen Unilumin USA und Christie Digital Systems.

Kayla Fontanilla ist neu in der ProAV-Branche und hat kürzlich ihren Bachelor-Abschluss in Kommunikation an der California Lutheran University gemacht. Sie wird Infiled NA als Sales & Marketing Coordinator unterstützen.