Livesystems befördert Philipp Egli zum Chief Technology Officer. Der 46-Jährige ist seit April 2022 bei Livesystems tätig und wird in seiner neuen Rolle Mitglied des Geschäftsleitungsgremiums. Die Position wird er ab November 2023 einnehmen. Der bisherige CTO Yves Kilchenmann war bereits im Juli 2023 in den Verwaltungsrat gewechselt.

Bisher hatte Philipp Egli für das Schweizer Außenwerbe-Unternehmen den Bereich Business Development geleitet. Unter seiner Führung entstand beispielsweise das DooH-Planungstool Inventory Finder. „Philipp ist ein geschätzter und vielseitig interessierter Kollege. Er bringt strategische Weitsicht und das erforderliche technologische Fachwissen mit, um Livesystems als innovatives Technologieunternehmen optimal zu positionieren“, sagt Nadine Hauser, Co-CEO von Livesystems.

In der Vergangenheit war Philipp Egli für verschiedene Technologieunternehmen tätig und leitete unter anderem gemeinsam mit BSC Young Boys den YB Hackathon, eine kollaborative Softwareentwicklungsveranstaltung. Neben einem Master of Business Administrations verfügt er auch über einen Master in Philosophie. Seine Marketing- und Kommunikationsfähigkeiten vertiefte er an der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.