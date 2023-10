Der IT-Distributor Siewert & Kau und der ProAV-Hersteller Lindy sind eine Distributionskooperation eingegangen. Das Lindy-Sortiment gliedert sich in die vier Disziplinen Verteilen, Erweitern, Verbinden und Konvertieren. Dazu gehören verschiedene Komponenten, um Rechner, Monitore, Ein- und Ausgabegeräte sowie zum Beispiel Displays und Audioanlagen miteinander zu verbinden.

Insgesamt umfasst das Lindy-Portfolio etwa 2500 Produkte. Davon übernimmt Siewert & Kau zunächst Kabel, Adapter und Extender in das eigene Sortiment. „Für uns ist es wichtig unseren Kunden qualitativ hochwertige Verbindungen für die heutige IT-Welt anzubieten“, erklärt Mirco Schröder von Siewert & Kau. „Für uns sind auch die Synergien, die sich aus dem Zentrallager von Lindy in Mannheim ergeben, sehr wichtig. Dadurch ist es möglich, Transportwege zu minimieren und den Kunden so nicht nur die passende Qualitätsstufe, sondern auch attraktive Preise zu bieten.“

Auch Speziallösungen erhältlich

„Gerade in heterogenen IT- und AV-Systemen sind Connectivity-Lösungen entscheidend, damit die Nutzer von gestochen scharfen Bildern und erstklassiger Signalübertragung profitieren. Wir achten darauf, dass alle Komponenten in der Kette höchsten Qualitätsstandards entsprechen und moderne Übertragungsprotokolle unterstützen“, sagt Matthias Starke, Head of Sales bei Lindy für die DACH-Region. „Je länger die Übertragungsstrecke, desto wichtiger sind Kabel und Verbindungselemente. Deshalb achten wir bei allen Komponenten und Produkten auch auf das kleinste Detail.“

Damit ergänzt das Lindy-Portfolio das Angebot von Siewert & Kau gut. Somit würden auch für Spezialanwendungen die passenden Lösungen zur Verfügung stehen. Auch Nischenprodukte, zum Beispiel zur Anbindung älterer IT-Systeme, befinden sich im Sortiment.