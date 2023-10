Der IT-Distributor Systeam und Samsung erweitern die Zusammenarbeit auf den Digital Signage-Bereich. Systeam hat bereits seit mehreren Jahren Samsung-Produkte im Portfolio, hauptsächlich aus Segmenten der IT. Nun vertreibt das Unternehmen aus dem oberfränkischen Ebensfeld auch LCD-Displays von Samsung.

Wie viele andere IT-Reseller ist Systeam in den letzten Jahren stärker in den AV-Bereich, und speziell in den Bereich Digital Signage, vorgestoßen. „Das Thema Signage ist in aller Munde und weckt damit auch das Interesse vieler Reseller die sich in der Vergangenheit auf andere Schwerpunkte im IT-Segment fokussiert haben. Dieses Momentum wollen wir nutzen, um mit unserer Partnerschaft nun einen weiteren, wichtigen Schritt in die Zukunft zu gehen“, sagt Steven Pollok, Director Display Division bei Samsung.

Die Erweiterung des Portfolios soll beiden Seiten neue Möglichkeiten eröffnen: Systeam will mit einem Digital Signage-Angebot sein Kundenspektrum ausbauen. Samsung wiederum will neue Partner für seine Display Division erschließen.

Die Unternehmen hatten den Distributionsvertrags im August unterzeichnet. Seitdem laufen Schulungsmaßnahmen bezüglich Produkten und Prozessen, um die Partnerschaft erfolgreich zu etablieren.