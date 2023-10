Unternehmen begrüßt Lincoln Biederbeck und Jared Hogrefe in wichtigen VP-Positionen, um das Geschäftswachstum voranzutreiben

USSI Global, ein weltweit tätiger Anbieter von Netzwerk-, Broadcast- und Digital Signage-Systemen hat zwei neue Vice Presidents in sein Führungsteam berufen. Lincoln Biederbeck ist dem Unternehmen als Vice President of Business Development beigetreten, während Jared Hogrefe der neue Vice President of Accounting and Finance ist.

Lincoln Biederbeck, der sowohl bei branchenführenden Unternehmen als auch bei Neugründungen tätig war, bringt einen umfassenden Hintergrund in den Bereichen Satelliten-, Rundfunk- und Netzwerkvertrieb in das Unternehmen ein. Er hat große Rundfunkanstalten, nationale Einzelhändler, Regierungsbehörden, Unternehmenskunden und professionelle Sportligen im Vertrieb unterstützt. Biederbeck erwarb seinen Bachelor-Abschluss an der Illinois Wesleyan University.

Neue VPs unterstützen Wachstum

Jared Hogrefe begann seine Karriere in der Buchhaltung in einem Fertigungsunternehmen des US-Verteidigungsministeriums. Er verfügt über Erfahrungen in der Buchhaltung und im Finanzwesen in den Bereichen Fertigung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie professionelle Dienstleistungen. Er ist für die täglichen Buchhaltungs- und Finanzvorgänge des Unternehmens verantwortlich. Hogrefe ist sowohl Certified Public Accountant als auch Certified Management Accountant und erwarb einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen und einen MBA an der Western International University.

„USSI Global wächst weiter, und strategische Einstellungen wie diese tragen dazu bei, dass wir unseren Schwung und unsere Stabilität beibehalten“, sagt David Christiano, CEO von USSI Global. „Jared ist hier, um unsere Finanzen in Ordnung zu halten und unsere Unternehmenskultur der finanziellen Verantwortung zu unterstützen. Lincoln bringt eine Fülle von Branchenkenntnissen mit, die neuen und bestehenden Kunden helfen werden, fundierte Technologieentscheidungen zu treffen.“