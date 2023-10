Otto setzt für seine Weihnachtskampagne dieses Jahr wieder auf das gesamte Medienspektrum. Eine Neuerung dieses Jahr: Die Brücke von DooH zu Social Media. Otto entwickelte eine Snapchat Lens, die ab Kampagnenstart am 1. November in der Snapchat App zu finden ist. Diese Anwendung bewirbt Otto wiederum in einem DooH-Spot, der die User direkt zum Ausprobieren animieren sollen.

Erstmals Werbung auf Rewe-Screens

Die Snapchat-DooH-Brücke ist eine Ergänzung der 360-Grad-Kampagne mit dem Motto „Geschenke für alle“: Sechs verschiedene Spots mit 6 und 15 Sekunden Länge ließ der Online-Händler entwickeln. Die sechs Spots laufen im TV, auf DooH und Online. Dieses Jahr sind auch Retail-Media-Formate dabei, darunter die Screens in Rewe-Märkten. Auch statische Plakatmotive werden in den Städten zu sehen sein.

Pilot-Format: Programmatische In-Podcast-Werbung

Eine weitere Neuheit: kontextuelles Targeting in Podcast-Werbungen. Dieses Format testet Otto als erster Partner gemeinsam mit dem Vermarkter Ad Alliance. Die Kampagnenspots werden automatisiert in Podcasts eingebunden, in denen bestimmte Keywords rund um das Thema Weihnachten fallen.

Zusätzlich werden auf Social Media 30 Influencer für die Weihnachts-Aktion werben – diese Kooperationen vereinbarte die Agentur Wongdoody. Für die Motive und Spots arbeitete Otto wie vergangenes Jahr mit der Kreativ- und Strategie-Agentur Setzkorn Kemper zusammen. Die Mediaplanung übernahmen BPN Deutschland und Weischer JVB. Die Kampagne wird bis zum 26. Dezember laufen.