Zum Ende des Jahres kommt Samsung mit einem Riesen-Launch um die Ecke: 20 neue Standalone-Displays für den deutschen B2B-Markt. Alle Modelle laufen unter der QxC-Serie und haben eines gemeinsam: Mit einer Tiefe von weniger als 3 Zentimetern sind sie 40 Prozent schlanker als die Vorgängermodelle. Damit sie wie ein Bilderrahmen an der Wand hängen, gibt es von Samsung optionale Deko Frames dazu.

Alle Displays kommen mit 4K/UHD-Auflösung. Sie sind vor allem für Digital Signage in Showrooms, Konferenzräumen und Restaurants entwickelt. Dafür bietet Samsung mit VXT inzwischen auch eine passende cloud-basierte CMS- und Remote-Management-Plattform.

Die QxC-Serie besteht aus vier einzelnen Linien, die jeweils einen unterschiedlichen Helligkeitswert aufweisen.

Für die Bildqualität sorgen die UHD-Auflösung in Kombination mit dem Quantum Processor Lite 4K. Diese Upscaling-Technologie ermöglicht es, Inhalte mit niedrigerer Auflösung in 4K darzustellen. Zum anderen verfügen alle Modelle über Dynamic Crystal Color, eine Technologie für lebendigere und reinere Farben.

Die QxC-Serie haben alle ein blendfreies Panel, damit die Inhalte aus jeder Blickrichtung sichtbar sind. Die Geräte verfügen außerdem über einen Eco-Sensor, der die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht anpasst. Mit der Smart-Calibration-Funktion lassen sich Bilder und Farben über mehrere Displays hinweg einheitlich und CI-getreu darstellen.

Die Displays können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. Für beide Ausrichtungen gibt es auf der Rückseite die richtigen Vesa-Löcher. Alternativ kann man zusätzlich erhältliche Standfüße anbringen.

Die Benutzeroberfläche bietet Zugriff auf Funktionen für Anwendungsfälle wie DooH-Kampagnen oder Meetingraum-Szenarien: Die Linien QHC und QMC haben beispielsweise eine Smartview-Funktion für kabelloses Screen Sharing, die bis zu sechs Screens auf einem Display wiedergeben kann. Das neue Home-Menü erlaubt die Anlage der wichtigsten Features als Favoriten. Weiterhin bleibt das Custom Home bestehen, mit dem man Features und Signaleingänge festlegen kann, die berücksichtigt werden sollen.

Auf der Infocomm im Juni 2023 hatte Samsung die QXC-Serie erstmals in den USA vorgestellt. Auf dem deutschen Markt wird sie bis auf die Modelle in 98 Zoll bis Ende des Jahres verfügbar sein. Daneben werden voraussichtlich im kommenden Jahr 4 98‘‘ Crystal UHD-Signage Geräte die QBC- und QMC-Reihen erweitern.

Samsung QxC: Ein Gamechanger – unglaublich dünn | invidis Kommentar von Florian Rotberg

Als die ersten Flachbildschirme zu Beginn der 2000er Jahre klobige Röhren TVs ablösten war es wie eine kleine Sensation. Screens mit damals unglaublicher digitale HD-Auflösung und mit nach heutigen Maßstäben klobigen CCFL-Backlight läuteten das Digital Signage Zeitalter ein.

Zwanzig Jahre später ist UHD Standardauflösung und Displays sind dank Edge-Lit Backlight nur noch halb so tief. Doch bis heute werden aktuelle LCD-Displays immer noch in Möbel und Wandaussparungen integriert, nicht nur Kabel und externe Mediaplayer besser zu verstecken, sondern weil auch aktuelle Displays mit Aufputz-Halterung immer noch 10-25 cm von der Wand abstehen.

Die neue Samsung QxC Serie mit einer Tiefe von weniger als 30mm sind ein Gamechanger für die Digital Signage Industrie. Erstmals bietet ein Großserienhersteller eine professionelle Displays Serie die dünn genug ist, um optisch ansprechend auch Aufputz an der Wand installiert zu werden. Insbesondere wenn Integratoren auf den integrierten SoC setzen und der Touchpoint ohne zusätzliche Peripherie auskommt. Last but not least ermöglichen farbige Dekoframes die Screens in das Ladenbaudesign oder Unternehmens-CI einzubinden.