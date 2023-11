Man kennt den Bau bereits aus „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One“: das neue Terminal A des Abu Dhabi International Airport. Am 31. Oktober verließ dann der erste kommerzielle Flug das 3-Millarden-Dollar-Terminal. Einen ersten Blick auf die Digital Signage-Installationen gibt es auch schon.

Biometrische Passenger Journey

Sobald alle Touchpoints in Betrieb sind, werden Reisende durch das Terminal A vom Check-in bis zu Boarding komplett durch biometrischen Systemen gelangen. Neun digitale, biometrische Touchpoints wird es hier geben – so viele wie in keinem anderen Airport. Beim Pre-Travel-Enrollment fängt die digitalisierte Journey an, beim Boarding hört sie auf.

Verschiedenste Display-Formate im Duty Free

Mehr wissen wir bereits über die Digital Signage-Displays im Duty Free. Die meisten Lösungen hierfür entwickelte der in Dubai ansässige Integrator Blue Rhine Industries. Insgesamt lieferte er LCD- und LED-Displays für 21 Stores und 6 Restaurants. Als Pforten zu den verschiedenen Retail-Zonen designte das Team doppelt gekrümmte, 11 Quadratmeter große LED-Screens mit einem Pixelpitch von 6 Millimetern. Die Eingänge sind zusätzlich mit LED-Streifen umsäumt; die Eingangsschilder bestehen aus beleuchteten Buchstaben.

In der Mitte hängt ein 360-Grad-LED-Band. Entlang der Wände ist ein 70 Meter langer LED-Ticker-Screen angebracht. In den Stores selbst hat Blue Rhine mehr als 60 LCD-Displays installiert. Für das Drumherum entwarf das Unternehmen animierte Lichter, Wandverkleidungen, Stoffleuchtkästen und statisches Signage.

In diesem Video zeigt Blue Rhine die Screens im Detail:

Immersive Elemente

Auch einige immersive LED-Elemente sind in den ersten Videos zu entdecken, darunter ein Screen mit atmosphärischen Naturanimationen, inspiriert von der arabischen Halbinsel. Wer für das Mulitmedia-Experience-Design zuständig war, konnten wir noch nicht in Erfahrung bringen.

Ein paar Fakten

Mit dem neuen Terminal A baute der Flughafenbetreiber eines der größten weltweit: 742.000 Quadratmeter Fläche hat das Gelände und bietet eine Kapazität von 45 Millionen Passagieren pro Jahr.

Lange sprach man bei dem neuen Bau vom Midfield Terminal, weil er zwischen den beiden Startbahnen liegt. Offiziell heißt er jetzt Terminal A – und auch der gesamte Flughafen bekommt ab Februar den neuen Namen Zayed International Airport.

Hier ein Rundgang durch das Terminal: