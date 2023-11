Das neue Liganova Sports-Angebot soll darauf abzielen, die Marken-Resonanz für Rechteinhaber und Marken auszubauen. Sport war schon immer prägend für den Zeitgeist während gleichzeitig der physische Raum eine Renaissance erlebt. „Daher ist es für uns ein logischer Schritt, auch im Bereich Sport aktiv zu werden“, erklärt Timo Schönauer, CEO der Liganova Gruppe. Es wurden bereits erste Projekte gestartet, wie beispielsweise die Produktion des Innenausbaus der neuen Haupttribüne in der MHP-Arena Stuttgart sowie die Aktivierung und Integration der Marke VfB.

Liganova Sports wird von den beiden erfahrenen Sportmarketern Olaf Bauer und Sven Müller geleitet. Olaf Bauer begleitete als Pionier in der Sportvermarktung seit 1997 bedeutende Entwicklungen der Sportbranche – sowohl aus Sicht von Agenturen als auch Vereinen. Sven Müller, der ursprünglich im klassischen Agenturgeschäft tätig war, wirkt seit 2006 in verschiedenen Funktionen an der Schnittstelle zwischen Sport, Marke und Kreation. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Sportfive.

Mit über 400 Mitarbeitenden an fünf Standorten und Kompetenzen für die Planung, Gestaltung, Produktion und den Betrieb sieht sich Liganova gut aufgestellt. Bei der Entwicklung des physischen Raumes spielen vor allem Nachhaltigkeit und digitale Elemente eine zentrale Rolle.

Schon in der Vergangenheit hatte Liganova Berührungspunkte mit dem Thema Sportmarketing im Raum, beispielsweise über Kunden wie adidas, Land Rover, FC Chelsea, FC Bayern München und Juventus Turin.