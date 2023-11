Dentsu hat heute die Ernennung von André Andrade zum CEO von Dentsu EMEA bekanntgegeben. Er soll die Wachstumsstrategie und die Geschäftsentwicklung von Dentsu in der Region Europa, Naher Osten und Afrika voranbringen. Er schließt sich damit dem Kreis der regionalen CEOs an, die von Giulio Malegori, dem kürzlich ernannten Group Chief Operating Officer der Dentsu Group, geleitet werden. Zuvor war Giulio Malegori EMEA-CEO, André Andrade ist nun auf seinen Platz gerückt.

André Andrade ist seit fast 20 Jahren für Dentsu tätig. Seit 2004 war er CEO von Dentsu Portugal und CEO von Dentsu Spanien & Portugal. 2013 übernahm er die Verantwortung als CEO Iberia & Sub-Saharan Africa (IBSSA). In dieser letzten Funktion steigerte Andrade laut Dentsu den Umsatz und die Leistung im IBSSA-Cluster erheblich und führte einen erfolgreichen Akquisitionsplan durch, der zehn Geschäftsbereiche in den Bereichen Medien, Kreativität, Inhalte und Daten integrierte. André Andrade leitete auch den Client & Solutions Hub von Dentsu für EMEA, der für die Entwicklung einer kundenorientierten Strategie für integrierte Wachstumslösungen in der Region verantwortlich ist.

Führung von 16.000 Mitarbeitern

„In meiner langjährigen Zusammenarbeit mit André habe ich aus erster Hand erfahren, wie engagiert er Teams führt, Unternehmen umgestaltet und das Kundenwachstum vorantreibt“, erklärt Giulio Malegori.“Er verfügt über ein umfassendes Verständnis der Region Europa, Naher Osten und Afrika, was bedeutet, dass er gut positioniert ist, um die vielfältigen Bedürfnisse unserer Mitarbeiter, Kunden und Verbraucher zu verstehen.“

„Es ist eine aufregende Zeit, Teil von Dentsu zu sein, denn wir sind einzigartig auf dem Markt, da wir uns an der Schnittstelle von Marketing, Beratung und Technologie befinden. Wir haben uns verpflichtet, den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns und unserer Entscheidungen zu stellen“, sagte Andrade.“Ich bin bereit, diese nächste Chance bei Dentsu zu ergreifen.“

Insgesamt beschäftigt Dentsu in der EMEA-Region 16.000 Mitarbeiter. Den Nachfolger von André Andrade als CEO IBSSA will Dentsu in den kommenden Wochen bekanntgeben.