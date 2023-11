Auf der ganzen Welt betreibt Dyson sogenannte Demo Stores – hier können Kunden die Premium-Staubsauger und Haarstyling-Geräte ausprobieren. Diesen Herbst eröffnete das Unternehmen mit Hauptsitz in UK und Singapur seine weltgrößte Filiale im Berliner Europa Center, unweit vom Ku’damm. Hier führen die Mitarbeiter die Produkte live vor. Digital Signage-Screens unterstützen mit Demo-Videos.

Vier Jahre lang arbeitete Dyson an der Entwicklung des Stores, wie ein Linkedin-Post von Matt Shapiro verrät, dem Global Retail Development Director bei Dyson. Die Filiale zieht sich mit einer Fläche von 371 Quadratmetern über drei Etagen. Sie beinhaltet unter anderem ein Hair Science Lab, in dem sich Kunden die Beschaffenheit ihrer Haare analysieren lassen können. Dyson empfiehlt im Anschluss natürlich eines seiner Produkte, die das Unternehmen in seinen Haarlaboren weltweit entwickelt.

Auf den anderen Etagen findet man unter anderem Neuheiten wie den Dyson Zone Kopfhörer, den Dyson 360 Vis Nav Staubsaugerroboter oder den Dyson V15s Detect Submarine.