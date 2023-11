The Generation Forest, eine Genossenschaft für Green Impact Investing, wirbt aktuell auf „The Green“ in Berlin. Den Vertikalgarten, in dem eine 100 Quadratmeter Plakatfläche eingebettet ist, launchte die Ströer-Tochter Blowup Media vergangenes Jahr. Das Poster selbst ist laut Blowup aus PVC-freiem Recyclingmaterial gedruckt. Das soll 69 Prozent CO2 gegenüber Standard-Plakatmaterial einsparen.

Das Plakat ist Teil einer breiteren Kampagne, um die Idee des Green Impact Investing zu verbreiten: das Klima schützen und eine mögliche Rendite erwirtschaften. „Mit dem Vertical Garden sprechen wir unsere Zielgruppen dort an, wo sich Natur in den urbanen Raum aufmerksamkeitsstark präsentiert. Damit stechen wir aus dem gewöhnlichen Werbeumfeld heraus“, sagt Oliver Jacobs, Geschäftsleiter bei The Generation Forest.

Platziert im Kreuzungsbereich in Richtung Potsdamer Platz und zum Autobahnkreuz Schöneberg passieren täglich rund 60.000 Menschen den Vertical Garden. Die OoH-Fläche am Berliner Kleistpark ist einer mehrerer Vertikalgärten von Blowup Media – einige sind auch mit einer LED-Videowand ausgestattet. Die World Out of Home Organization hatte dem Vermarkter für diese Standorte den Sustainability Award 2023 verliehen.