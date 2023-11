LG-CEO William Cho wird auf der CES 2024 wieder seine jährliche Rede abhalten. Auf der Messe für Consumer Electronics in Las Vegas präsentiert die Electronics-Sparte von LG auf einer Pressekonferenz jedes Jahr ihre Ziele für die kommenden Jahre. Die nächste Ausgabe soll unter dem Motto „Reinvent your Future“ stattfinden und beginnt am 8. Januar 2024 um 17 Uhr im Mandalay Bay Convention Center.

Zunächst wird William Cho die Ziele für die kommenden Jahre vorstellen. Dazu zählt unter anderem die Vision 2030, in der der Elektronikkonzern die Transformation zu einer Smart Life Solution Company anstrebt. Im Zuge dieser Transformation will LG künstliche Intelligenz nutzen, um das Kundenerlebnis zu erweitern und zu optimieren. Auf der Pressekonferenz, die sich „LG World Premiere“ nennt, will LG Details dazu bekannt geben.

Anschließend wird LG vom 9. bis 12. Januar auf der CES ausstellen. Hier zeigt das Unternehmen seine Technologien im Bereich Haushalt, Handel und Mobilität. Die Pressekonferenz am Vorabend wird auf dem LG Global Youtube-Kanal übertragen.