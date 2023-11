Bei der CES-Preisverleihung Anfang kommenden Jahres in Las Vegas wird der Technologiekonzern insgesamt 33 CES 2024 Innovation Awards in den Kategorien Home Appliance, Home Entertainment, IT Solutions und B2B entgegennehmen. Darunter auch zwei der besonders begehrten „Best of Innovation“-Awards die LG für seine OLED TVs erhält.

Der CES Innovation Award wird jedes Jahr von der Consumer Technology Association (CTA), der Organisation hinter der CES, verliehen und zeichnet innovative Verbraucherprodukte und -dienstleistungen in einer Vielzahl von Geräte- und Technologiekategorien aus. Von den 33 CES Innovation Awards, die LG auf der CES 2024 erhalten wird, gehen 15 an LG-Fernseher. Davon wiederum zwölf an LG OLED-Modelle, bereits zum zwölften Mal in Folge. Bei den LG Business Solutions-Produkten gehören LG Ultragear Gaming Monitore, LG Smart Monitor, LG Gram Laptops und LG Cloi Servebot zu den Gewinnern.