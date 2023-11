Namen wie AUO oder TCL kannten früher die wenigsten. Lange waren sie als LCD-Panelproduzenten nur Auftragsfertiger für Display-Marken wie Samsung oder LG. Das hat sich in den letzten Jahren geändert: Die Chinesen und Taiwanesen wollen sich auch mit eigenen Marken im Markt etablieren. Mit denen präsentieren sie sich vermehrt auf den großen ProAV-Messen. Zum ersten Mal will nun die AUO Corporation LED-Displays unter Eigenmarke auf der ISE 2024 in Barcelona zeigen.

Europa-Premiere von „ALED“

Hier wird der Hersteller dem europäischen Mark erstmals zwei AUO LED-Produkte, genannt ALED, vorstellen: Zum einen ein Curved-LED-Display mit 1,25-Millimeter-Pixelpitch für Entertainment-Simulationen in Freizeitparks. Zum anderen prämiert eine 108-Zoll Micro-LED-Wand mit aktiver Matrix fürs Heimkino. Damit zeigt AUO seine Alternative zu Samsung The Wall, LG Magnit oder Sony Crystal LED.

Der ISE-Auftritt zeigt, dass die Taiwanesen es Ernst meinen in Europa: „Unsere Premiere auf der ISE 2024 zeugt von unserem Engagement auf dem europäischen Markt und unserem Wunsch, unsere neuesten Innovationen mit einem globalen Publikum zu teilen“, sagt Wei-lung Liau, Chief Technology Officer bei AUO. Das 20-jährige Jubiläum der ISE biete den perfekten Rahmen, um mit Branchenführern, Integratoren und Kunden in Kontakt zu treten.

AUO Displays Plus zeigt fertige B2B-Lösungen

Bereits zum zweiten Mal auf die ISE kommt das AUO-Tochterunternehmen AUO Displays Plus (ADP). Unter dieser Marke präsentiert der Konzern komplett integrierte Display-Lösungen, insbesondere für die Vertikalmärkte Unternehmen und Bildung. Erstmals in Europa vorstellen will ADP dieses Mal eine neue Touchdisplay-Generation mit integrierter Software-Plattform. Außerdem dabei ist ein 135 Zoll großes All-in-One-LED-Display mit modularem Design.

Nicht nur unter eigener Marke sind AUO-Produkte auf der ISE zu finden: Die Taiwanesen gehören immer noch zu den Top-LCD-Panelproduzenten. Nach eigenen Angaben erwirtschaftete der Konzern 2022 umgerechnet 7,6 Milliarden Dollar.

AUO Corporation wird auf der ISE 2024 am Stand 5K200 ausstellen, AUO Displays Plus am Stand 5J100. Die ISE wird vom 30. Januar bis 2. Februar in der Fira Gran Via Barcelona stattfinden.