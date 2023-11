Der Lago Innovation Fund – spezialisiert auf wachstumsstarke Start-ups – hat sich mit 20 Mio USD an einer Kapitalerhöhung an Videri beteiligt. Diese neuste Finanzierungsrunde soll dazu beitragen, das weitere Videri-Wachstum via Partner voranzutreiben und die nächste Generation superdünner Displays sowie Content- und Geräteverwaltungssoftware zu entwickeln.

„Diese Finanzierungsrunde markiert einen wichtigen Schritt in der nächsten Phase der Markteinführungsstrategie von Videri“, erklärte Wes Nicol, CEO von Videri. „In diesem Jahr haben wir ein globales Partnerprogramm gestartet, das die Videri-Plattform für Technologie-, Integrator- und Wiederverkäuferpartner auf der ganzen Welt öffnet. Mit dieser Kapitalzufuhr können wir mehr Partner in mehr Märkten erreichen und so einen Mehrwert für unseren Kundenstamm schaffen.“