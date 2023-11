Stautargeting über Out-of-Home: Die Außenwerbe-Kampagne für den ersten BMW i5 passt sich in Echtzeit an den Verkehrsfluss an. Auf Roadside Screens sehen Verkehrsteilnehmer unterschiedliche Spots – je nachdem, ob auf der jeweiligen Straße normaler oder stockender Verkehr beziehungsweise Stau herrscht. Das funktioniert über die Einbindung von Live-Verkehrsdaten und die programmatische Ausspielung in Echtzeit:

Die Kampagne erscheint deutschlandweit auf mehr als 300 innerstädtischen Verkehrsknotenpunkten platzierten Public Video Roadside Screens von Ströer. Die großen LED-Billboards sollen der vollelektrischen Business-Limousine volle Aufmerksamkeit verschaffen. Verstärkt wird dieser Effekt durch den Speed-Faktor: Verkehrsteilnehmer bekommen den BMW i5 und seine Technologie-Highlights in unterschiedlicher Länge und Detailtiefe präsentiert.

Im Fokus: der BMW Autobahnassistent

Die von BMW gemeinsam mit Stöer realisierte Kampagnenform verbindet die Out-of-Home-Kommunikation mit einem Storytelling-Ansatz. Im Mittelpunkt steht dabei der für den BMW i5 und alle weiteren Modellvarianten der neuen BMW 5er Limousine verfügbare BMW Autobahnassistent. Mit dieser Hands-free-Funktion ermöglicht BMW teilautomatisiertes Fahren bei Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h auf Autobahnen.

Stautargeting: Mehr Infos bei Stillstand

Mit diesem inhaltlichen Fokus richtete BMW die Kampagne insbesondere auf die Business-orientierte Zielgruppe der Vielfahrer aus. Gleichzeitig berücksichtigt sie die unterschiedlichen Wahrnehmungsspannen des Publikums bei verschiedenen Verkehrslagen. Über eine Dauer von 10 bis 20 Sekunden liefert sie ihm die jeweils passende Menge an Informationen mit einem, zwei oder drei Bildmotiven.

Die deutschlandweite Ausspielung soll insgesamt rund 12,5 Millionen Kontakte erreichen. Die DooH-Kommunikation ist Teil der Launch-Kampagne für die achte Modellgeneration der BMW 5er Limousine. An der Planung und Umsetzung waren neben Ströer auch die Dienstleister I-Prospect, It Works Group und NFQ beteiligt. Während das Konzept für die Kommunikation des BMW Autobahnassistenten von der Agentur Mediamonks entwickelt wurde, entstanden die Bewegtbildformate in Zusammenarbeit mit der Spec Studio.