Am 14. November 2023 feierte König Charles seinen 75. Geburtstag, und DooH versäumte es nicht – in Gestalt von Ocean Outdoor und dem Picadilly-Lights-Inhaber Landsec – dem Träger der britischen Krone zu gratulieren. Um 17.30 Uhr sahen Touristen und Pendler am Piccadilly Circus die Botschaft „Happy 75th birthday Your Majesty“.

Gleichzeitig wurde in der 10-minütigen Werbeeinblendung auf das Coronation Food Project aufmerksam, das zuvor vom König und der Königin offiziell ins Leben gerufen worden war. Es zielt darauf ab, die Kluft zwischen Lebensmittelverschwendung und Nahrungsmittelbedarf in allen vier Nationen des Vereinigten Königreichs zu überbrücken.

Berühmte Kreative involviert

Die Geburtstagsbotschaft wurde von The Felix Project, Londons größter Wohltätigkeitsorganisation zur Rettung von Lebensmitteln, arrangiert, die zusammen mit Fareshare das Projekt unterstützt. Der Spot-Platz wurde von Landsec gespendet, die Animation von The Maverick Group entworfen, die das Felix Project seit 2021 auf Pro-bono-Basis kreativ unterstützt.

Die Geburtstagsnachricht enthielt ein neues Porträt des Königs, das der berühmte britische Fotograf Rankin zu diesem Anlass aufgenommen hatte. Sie enthielt auch das neue Logo des Coronation Food Project, das von Sir Jony Ive und seinem Kreativkollektiv Lovefrom entworfen wurde.

Derek Manns, Leiter der Kommerzialisierung bei Landsec, kommentiert: „Die Piccadilly Lights spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit auf wichtige Themen zu lenken. Wir freuen uns, Piccadilly Lights zu nutzen, um den Start des Coronation Food Project zu feiern und die Botschaft über unsere Einzelhandelsstandorte in ganz Großbritannien zu verbreiten.“