Die Public-Media-Agentur It Works führte ein DooH-Ranking von deutschen Städten durch. Das Ergebnis: Hamburg ist die digitalste Werbestadt Deutschlands. Die Digital-out-of-Home-Flächen erreichen hier laut Ranking rund 11,5 Millionen Kontakte täglich – ein Spitzenwert im innerdeutschen Vergleich. It Works zählt in der Hansestadt 1.295 Werbescreens – 809 davon stehen auf öffentlichen Straßen.

In Berlin – der Nummer 2 im Ranking – gibt es mit 654 Screens nur fast halb so viel DooH. Zusammengefasst erreicht das Hauptstadt-Netz rund 7,2 Millionen Kontakte. Das als konservativ gegenüber digital geltende München erreicht im Ranking immerhin Platz 3.

DooH-Ranking der deutschen Städte Hamburg: 91 Punkte Berlin: 84 Punkte München: 81 Punkte Stuttgart: 76 Punkte Düsseldorf: 74 Punkte Köln: 73 Punkte Dortmund: 65 Punkte Bremen: 63 Punkte Leipzig: 63 Punkte Frankfurt: 63 Punkte Quelle: It Works Group

München und Frankfurt – die Konservativen

In der bayerischen Metropole befinden sich allerdings die meisten DooH-Flächen in Bahnhöfen. Die Hotspots sind der Hauptbahnhof, Marienplatz, München Ost und Karlsplatz. Auf öffentlichem Grund stehen hier weniger als 100 Screens. Noch strenger sieht es die Stadt Frankfurt: Hier ist gar kein DooH auf öffentlichen Plätzen erlaubt. Im It-Works-Ranking landet die fünftgrößte Stadt Deutschlands deshalb auf Platz 10.

Einzelsieger Stuttgart und Aufsteiger Leipzig

Als der frequenzstärkste DooH-Einzelstandort geht der Hauptbahnhof Stuttgart hervor: Mit den 20 Screens lassen sich hier 6,4 Millionen Kontakte pro Woche erzielen. Das bringt Stuttgart insgesamt auf 22.453 Kontakte pro tausend Einwohner – mehr als jede andere Stadt – und sorgt für Platz 4 im Gesamtranking.

Das größte Potenzial schreibt It Works der sächsischen Stadt Leipzig zu: Die 94 Public-Screens sind so an Straßen und in Fußgängerzonen positioniert, dass sie 3,1 Millionen Kontakte täglich erzielen.