Prowise, Anbieter von digitalen Tafeln, integriert die KI-Assistentin „Tessa“ in seine Whiteboard-Software. Tessa soll mit nur fünf Fragen eine ganze Unterrichtsstunde entwickeln. Mithilfe dieser Fragen führt sie die Lehrer durch den Prozess der Unterrichtsgestaltung.

Tessa fragt nach dem Thema, der Zielgruppe, der gewünschten Seitenzahl und spezifischen Inhaltselementen – von Text und Bildern bis zu Quizzes, Übungsfragen, Mindmaps und Wortwolken. Lehrer können auch eine bevorzugte Vorlage für den Unterricht auswählen.

Mit einem Klick auf das Tessa-Symbol in Prowise Presenter, der kostenlosen Whiteboard-Software des Anbieters, öffnet sich ein Chatfenster. Danach führt Tessa die Lehrer von A bis Z. Basierend auf dem Feedback der User will Prowise den KI-Assistenten in der nächsten Zeit weiter optimieren. Tessa wurde als Beta-Version in den Prowise Presenter integriert. In dieser Phase können die Schüler Tessa noch nicht im Presenter-Umfeld sehen.