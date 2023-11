Ein Verkaufsmobil mit Digital Signage gibt es auf den Wochenmärkten in Neumünster wohl nur einmal: Die Mobile gehören der Fischmanufaktur Keste, die damit auf Märkten von Schleswig Holstein bis Hamburg unterwegs ist. Für jede Mobil legte sich Keste ein Display zu, das hinter der Verkaufstheke hängt und damit die gefühlte Wartezeit der Kunden verkürzt.

Die Fischmanufaktur ließ das System von Itworx-Pro aus Hamburg installieren. Das 43-Zoll-Display wird über einen Mediaplayer Pro AS von Liondata und mit einem cloudbasierten CMS mit Inhalten versorgt. Die Internetverbindung erfolgt mittels 4G-Modul und SIM-Datenkarte. Neben der Präsentation der Ware in Bewegtbildern will Keste das Display auch dazu nutzen, um die Preise während des Tagesgeschäfts zu verändern.