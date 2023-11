TD Synnex hat eine europäische Vertriebsvereinbarung mit Poly bekanntgegeben. Dessen End-to-End-Portfolio an Headsets, Personal Collaboration-Geräten und Videokonferenz-Tools ist nun über die TD-Synnex-Abteilung Endpoint Solutions und Maverick, dem AV-Spezialgeschäft des Distributors, erhältlich.

Der Distributor unterstützt seine Partner bei der Entwicklung umfassender Lösungen für ihre Geschäftskunden mit maßgeschneiderten Angeboten für hybride Arbeitsformen wie Büroarbeit, flexible Arbeit, vollständige Fernarbeit und leitende Angestellte.

Aufgrund der kürzlich erfolgten Übernahme von Poly durch HP können Partner, die derzeit HP-Produkte führen, ihre Angebote mit Poly-Hardware und -Services wie Care Packs und Garantien sowie Laptops und Displays ergänzen, um ein ganzheitliches Büro-Ökosystem zu schaffen.

Kompatibel mit Zoom, Google und Teams

Durch die verbesserten Interoperabilität von Poly mit wichtigen UC-Plattformen wie Zoom, Google und Teams sowie mit den wichtigsten Contact-Center-Management-Softwarelösungen können Partner laut TD Synnex eine Vielzahl von Anwendungsfällen abdecken.

Andy Evans, VP Europe von Maverick, sagt: „Poly ist eine hoch angesehene Marke in der Branche und eine großartige Ergänzung für das Maverick-Portfolio, mit einer Technologie, die hervorragende Leistungen bietet, egal ob Sie ein Headset und eine Kamera in Ihrem Home-Office-Setup verwenden oder einen Touchscreen in einem großen Konferenzraum, der direkt mit Ihrer ausgewählten VC-Plattform verbunden ist. Die Lösungen von Poly zeichnen sich durch mehrere firmeneigene Innovationen aus, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden in ganz Europa das Portfolio anbieten zu können.“

Unter anderem über TD Synnex Deutschland erhältlich

Paul Dunne, Senior Director Emea Channel Organisation bei HP Poly, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, unsere Poly-Produktpalette zu TD Synnex zu bringen und unsere Beziehung zu einem zuverlässigen Branchenführer fortzusetzen. Unsere Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, unsere Spitzentechnologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und Kunden bei ihren Geschäfts- und Heimlösungen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, mit TD Synnex an unserem nächsten gemeinsamen Kapitel zu arbeiten.“

Die Lösungen von Poly sind über TD Synnex in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal, den nordischen Ländern, Italien, den Niederlanden, Belgien, Polen und der Tschechischen Republik erhältlich. Partner können die Lösungen von Poly über die E-Commerce-Plattform Intouch von TD Synnex oder über ihren TD-Synnex-Ansprechpartner beziehen.