LED-Tunnel Kunstvoll integriert auf hoher See

Der Katamaran Artexplorer bricht im März nächstes Jahr auf seine erste immersive Reise durchs Mittelmeer auf. Er ist als Museumsschiff gebaut und mit 46 Metern Länge der größte seiner Art. Im Kern des Katamarans bauten die Entwickler einen LED-Tunnel. Für dieses 16 Meter lange Curved-Installation beauftragte der zuständige Integrator Akumendo den LED-Hersteller Leyard Europe, der mit seinem Produktionsstandort in der Slowakei einen Standortvorteil mitbrachte.

Für Leyard war der Artexplorer eine Gelegenheit, den Vorteil von LED made in Europe zu demonstrieren. Für den Tunnel lieferte der Hersteller 512 Leyard Carbonlight CLI Flex LED-Module sowie 352 CarbonLight CLI LED-Cabinets, beide mit einem Pixelabstand von 1,5 Millimeter. Die Module sollten in einen speziell gefertigten Metallrahmen kommen, bei dem man aber Fehler fand. Leyard konnte ihn nach eigenen Angeben im Werk in Prešov innerhalb eines Tages reparieren und neu lackieren.

Die Struktur des Tunnels besteht aus zwei Meter langen Abschnitten und ist vollständig beweglich. Weil die Installation nur temporär ist, muss sie sich ebenso einfach demontieren wie montieren lassen. Deshalb sind die Gehäuse der Cabinets aus Kohlefaser, was sogleich steif, leicht und widerstandsfähig ist. Die tragende Struktur ist auf Silentblöcken befestigt. Die Cabinets sind magnetisch an der Wand montiert.

Der Artexplorer wurde als immersives Kunsterlebnis entwickelt, die im Mittelmeer von Hafen zu Hafen fährt. An Land verwandelt sich der Katamaran in eine Ausstellung des Art Explora Festival, das für Besucher kostenlos ist. Kuratiert ist die Ausstellung von der Louvre-Kuratorin Noëmi Daucé. Sie widmet sich der Darstellung von Frauen im Mittelmeerraum.