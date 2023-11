LG Electronics hat seine Strategie, im Automotive-Sektor an der User Experience der Zukunft mitzuarbeiten, einen Schritt weiter gebracht: Der Konzern kündigte an, dass sein Infotainment-System für Fahrzeuge – inklusive einer speziellen Form seiner unternehmenseigenen Plattform, WebOS for Automotive – in den neuen Genesis-Modellen der Hyundai Motor Group eigesetzt wird. Hierfür luden die Partner Hyundai, LG und Youtube am 31. Oktober zu einer Einführungszeremonie ein.

Passagiere der neuen Genesis-Modelle können nun bequem hochauflösende Inhalte genießen, die sie normalerweise auf ihrem Smartphone oder Fernseher anschauen – dabei werden laut LG die Fahr- und Sicherheitsvorschriften vollständig eingehalten. Dafür sorgen spezielle Displays, die in Zusammenspiel mit dem Hyundai-Soundsystem eine besondere Experience liefern sollen.

„Dank der technologischen Entwicklung, die auf SDV basiert, lassen sich jetzt verschiedene Videoinhalte bequem im Fahrzeug genießen“, erklärt Kwon Hae-young, Vizepräsident des Infotainment Development Center der Hyundai Motor Group. „Wir werden unsere Zusammenarbeit mit den großen globalen Content-Anbietern weiter ausbauen, um unseren Kunden noch vielfältigere und beeindruckendere Erlebnisse im Fahrzeug bieten zu können.“

Zusammenarbeit mit Youtube

Damit präsentiert LG zum ersten Mal seine Content-Plattform für Fahrzeuge, die auf der für Digital Signage und Smart TV bestens bekannten WebOS-Plattform basiert. Auf dem Smart-TV-Markt wurde laut LG WebOS mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die eigens für Automotive entwickelte Version beinhaltet eine breite Palette von Over-the-Top-Diensten – vor allem die Zusammenarbeit mit Youtube ist hier interessant, hierfür gibt es eine Youtube-TV-App speziell für WebOS for Automotive. Die App verwendet auch die die neu entwickelten Native-Touch-Lösungen der WebOS-Plattform.

„Youtube bietet eine breite Palette an Audio- und Videoinhalten, die für die Unterhaltung im Fahrzeug optimiert sind. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Zusammenarbeit zu sein, die die Unterhaltung im Fahrzeug auf die nächste Stufe hebt“, sagt Tony Archibong, Managing Director of Global Product Partnerships bei YouTube.

Die Automotive-Strategie von LG legte CEO William Cho erstmals auf einer Pressekonferenz der IAA Mobility 2023 dar. Demnach will das Unternehmen nicht nur sein Virtual-Solutions-Ökosystem einbringen, sondern auch Lösungen für beispielsweise autonomes Fahren entwickeln – mit Transparent-LED-Displays als smarter Unterstützung.