Zu Jahresbeginn 2022 begann der bisherige Mehrheitsgesellschafter – die spanische Portobello Capital – den Verkaufsprozess von Trison (invidis Bericht). Eine Unternehmensbewertung von 200 Mio. Euro wurde im Markt kolportiert. Durch die Post-Pandemie und globale Krisen schien der Verkaufsprozess ins Stocken geraten. Doch nun kurz vor Jahresende 2023 melden die Spanier Vollzug.

Der der Fürstenfamilie von Liechtenstein nahestehende Investor L-Gam sowie deren Gründungsaktionäre und das L-Gam-Managementteam übernehmen 100 Prozent der Anteile von Trison. L-Gam will nun den führenden europäischen Digital Signage-Integrator in die nächste Phase des Wachstums führen. Organisch und mit Übernahmen soll das in La Coruña ansässige Unternehmen mit Tochterunternehmen in Spanien, Frankreich, Großbritannien und Sales Offices in Asien und Lateinamerika weiter wachsen.

Laut invidis-Informationen bleiben Trison-CEO Alberto Caceres und das Management-Team an Bord, um die neue Wachstumsphase weiter zu leiten.

M&A: Liechtenstein investor acquires Trison

Trison’s Spanish investors are selling Europe’s largest digital signage integrator to the Liechtenstein investor L-Gam. The new owners plans to lead Trison into the next phase of growth – organically and through further acquisitions.

At the beginning of 2022, the previous majority shareholder –Spanish Portobello Capital – began the sale process of Trison. A company valuation of EUR 200 million was rumored in the market. Due to the post-pandemic and global crises, the sales process seemed have to stalled. But now, shortly before the end of 2023, the Spanish investor are reporting deal closed.

The investor L-Gam, which is close to the Princely Family of Liechtenstein, as well as its founding shareholders and the L-Gam management team, are taking over 100% of Trison shares. L-Gam now wants to lead the leading European digital signage integrator into the next phase of growth. The La Coruna-based company with subsidiaries in Spain, France, Germany, Great Britain and sales offices in Asia and Latin America is expected to continue to grow organically and through acquisitions.

According to invidis information, Trison CEO Alberto Caceres and the management team will remain on board to lead the new growth phase.