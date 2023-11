There is no Business like Show Business. Mit dieser Prämisse startete Clear Channel Scandinavia eine Kampagne für eine Abba-Themenparty namens Mamma Mia in Stockholm. Hierfür gestaltete der Außenwerber eine Bushaltestelle um, sodass eine Wand mit einem mediterran angehauchten Fenster entsteht – mit der Beschriftung „Mamma Mia! The Party“. Öffnen Passanten das Fenster, blicken sie auf einen DooH-Screen, der das Abba-Event bewirbt.

Die Wiedergabe auf dem Display wird durch einen Sensor ausgelöst, der beim Öffnen der Türen ein Video und Musik einspielt.

