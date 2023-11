Obwohl immer mehr Integratoren im Bereich Digital Signage auf System-on-a-Chip (SoC) setzen, bleiben externe Mediaplayer eine wichtige Computing-Plattform. Rechenintensive Anwendungen und aufwendiger Inhalt erfordern die Rechenleistung eines externen Mediaplayers. Besonders beliebt sind NUC Mini-PCs, die Intel-Plattform mit kleinem Formfaktors und großer Leistung.

Mit dem Rückzug von Intel aus dem NUC-Programm im Sommer übernahm Asus die NUC-Plattform. Im Rahmen eines Technologielizenzvertrag mit Intel übernimmt Asus die NUC-Produktion und das Produktdesign und verschmelzt es mit der hauseigenen Mini-PC-Abteilung.

Die Taiwanesen glauben in einem schwächelnden PC-Markt an das große Potential von NUCs, nicht nur in Digital Signage sondern auch am PoS, im Gesundheitswesen, in der Produktion und als platzsparender Gaming-PC in Westeuropa und Japan. Nach Prognosen von IDC soll der globale PC-Markt im Jahr 2023 um mehr als 13 Prozent zurückgehen, jedoch im nächsten Jahr wieder um 3,7 Prozent leicht wachsen.

In einem aktuellen Interview (Paywall) mit der Financial Times Mutter Nikkei erläutert Jackie Hsu, Senior Vice-President von Asustek das Potential von Embedded Computing und Industry PC. Asustek erwartet in diesem Segment für die kommenden Jahre ein durchschnittliches Wachstum von bis zu 15 Prozent.

Asus steigt wieder in die Fertigung an

Seit 2008 hatte Asus die eigene Fertigung in den Auftragsfertiger Paragon ausgelagert. Heute – 15 Jahre später – werden 90% aller PCs aller Marken weltweit in China hergestellt. Ausnahmen sind hauptsächlich hoch-performante Serversysteme die auch in Nordamerika und Europa gefertigt werden.

Die zunehmenden Spannungen zwischen China und dem Westen führen nun dazu, das Asus wieder in eigene Fertigung investiert. Zu erst in Taiwan und ab 2024 für Highend Server in den USA. Aber man überlegt laut FT/Nikkei-Interview auch NUCs näher an den Absatzmärkten zu fertigen. Das Unternehmen prüft außerdem, ob es eine Montageproduktion in Europa und an anderen Orten aufbauen soll, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.