LG gelingt ein Meilenstein im Kinogeschäft: In Spanien öffnet ein neues, rein mit LG-LED ausgestattete Kino. Das Odeon Multicines in der Metropolregion von Madrid schaffte ganze sechs LED-Wände der LG Miraclass Serie an. Damit ist das Kino in der Shoppingmall Gran Plaza 2 in Majadahonda das erste weltweit, in dem alle Kinosäle LED-Wände und ein Dolby-Atmos-Soundsystem haben.

Einstieg in den Kino-Markt 2020

LG hatte Anfang 2023 einen Neuanlauf mit dem Kino-LED-Geschäft gestartet. Die speziell für das Kino entwickelte LED-Serie, die 2020 mitten in der Pandemie auf den Markt kam, hatte man in LG Miraclass umbenannt. Der spanische Kinobetreiber Odeon Multicines zeigte als einer der ersten Interesse. Die erste LG-LED-Wand kaufte Odeon für sein Filmtheater in Vilanova – eines von insgesamt 17.

LG Miraclass in der 4K-Version

Im neuesten Odeon in Majadahonda überging man herkömmliche Projektionstechnik komplett und setzte nur noch auf LED. Zusammen kommen die sechs Kinosäle auf 200 Quadratmeter Screenfläche und acht Millionen Pixel. Die drei großen Säle mit Kapazitäten von 60 bis 120 Sitzplätzen haben einen 55-Quadratmeter-Screen, die drei kleineren eine 14-Quadratmeter-Version für 40 Sitzplätze.

Die Displays haben eine 4K-Auflösung, einen Pixelpitch von 2,5 Millimetern und eine DCI-P3-Farbgenauigkeit, die bis zu 68.700 Millionen verschiedene Farben darstellen kann. Die selbstleuchtenden LED schaffen eine Vielfaches der Helligkeit von Projektoren – laut LG kommen sie mit bis zu 300 Nits auf einen zehnfachen Wert.

Odeon Multicines will auch noch weitere Kinos mit LED ausstatten. Die nächsten Säle mit LG Miraclass sollen in Barcelona öffnen.