Im Jahr 2018 überraschte Samsung die Kinowelt mit einer ersten zertifizierten LED-Lösung für Kinosäle. Samsung war mit der Onyx getauften LED-Serie angetreten, den Kinomarkt zu revolutionieren. (invidis Bericht) Das Potential war da, doch die Revolution fiel aus. Denn in der Kinobranche bestimmen die großen Filmstudios wie und mit welcher Technologie ihre Werke gezeigt werden. Von Kopierschutz bis hin zu speziellen Schwarzwerten – alles war für den Projektionsworkflow standardisiert.

Während der Entwicklung tat sich Samsung als am Anfang einziger Anbieter schwer, Studios von LED zu überzeugen. Doch mit großem Aufwand erreichte Samsung die DCI-Zertifizierung und somit das Eintrittsticket in die kleine, aber feine und glamouröse Kinowelt.

Zwei Jahre später folgte 2020 mitten in der Pandemie LG mit der dedizierten LED-Cinema Serie. Premiere-Kunde war ein Kinocenter in Taiwan. Weitere folgten seitdem, nicht nur in Asien sondern auch in Europa und Nordamerika. In Spanien wurde vor kurzem eine LG Kino LED im Odeon Multicines-Kino in Vilanova installiert. Weitere Kinosäle werden in Kürze in Odeon Multicines-Kinos in Madrid und Barcelona mit LED ausgestattet.

Rebranding – LG Miraclass ist der neue Name für LG Kino LED

Unter der Bezeichnung LG Miraclass – eine Kombination aus den Wörtern Miracle und Class – bietet LG Electronics nun alle Kinolösungen und -dienstleistungen an. Die LED-Produktreihen sollen dank einer 24-Bit Farbverarbeitung und hohen Konstrastwerten besonders realistische Bilder mit natürlichen Farben und tiefen Schwarztönen bieten. Systembedingt liefern LED anders als Projektoren eine starke, gleichmäßige Helligkeit ohne dass die Ecken abgedunkelt werden und verzerrungsfreie Bilder. Darüber bietet LG Miraclass 68,7 Milliarden Farbvariationen Filme genauso darzustellen, wie sie von den Kreativen geplant waren. In der Vergangenheit gab es insbesondere mit den hohen Schwarzwerten von LED im Vergleich zur Projektion Probleme. Regisseure sind seit Jahrzehnten Projektion gewöhnt, die systembedingt kein richtiges Schwarz zeigen können.

LG Miraclass umfasst derzeit vier Produktlinien in unterschiedliche Größen (von 14 bis 101 Quadratmetern) und Bildschirmauflösungen (4K/2K). Mit einer Breite von fünf Metern sind die Modelle LDAA025-1 und LDAA012 für kleine Privat-Screening Kinos geeignet, die in den letzten Jahren bei den Zuschauern immer beliebter geworden sind. Alle Miraclass-Displays sind mit dem Dolby Integrated Media Server (IMS3000) kompatibel, so dass Kinobesitzer neben einem erstklassige LED-Bild und einen erstklassigen Ton liefern können.

Die Helligkeit der Cinema LED kann in fünf Stufen von 48 bis 300 nits eingestellt werden und eignet sich damit für verschiedene Einsatzszenarien – von der Wiedergabe von 2D/3D-Filmen bis hin zur Bereitstellung von Inhalten für Firmenpräsentationen oder anderen Events.

Good-bye Vorführräume, aber LED bringt andere Herausforderungen

LG Miraclass bietet Kinobetreibern auch eine Software-Plattform für ein einfaches Management und ermöglicht eine größere Raumeffizienz, da Vorführräume überflüssig werden. Auf der anderen Seite sind LED im Vergleich zu Projektionswänden sehr schwer, so dass die Bodentraglast in älteren Kinocentern oft nicht ausreicht.

„LG ist zuversichtlich, dass LG Miraclass die Bedürfnisse von Kinobetreibern und die Erwartungen von Kinobesuchern, die ein unvergessliches Kinoerlebnis suchen, erfüllen wird“, so Paik Ki-mun, Senior Vice President und Leiter der Information Display Business Unit der LG Electronics Business Solutions Company. „Um der steigenden Nachfrage und den unterschiedlichen Anforderungen von Kinobetreibern gerecht zu werden, werden wir in Zukunft weitere Produktlinien und Modelle einführen.“