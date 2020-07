Zukunftskino in Taiwan Vorhang auf für LGs erstes LED Kino

Die Leinwand ist Geschichte – zumindest im 300-Sitze-Kino, das die taiwanesische Kette Showtime Cinema nun in der Millionenstadt Taichung eröffnet. Der Display-Spezialist LG Electronics debütiert hier mit seinem LG LED Cinema Display und schickt sich an, das noch junge Marktsegment mitzugestalten, das bisher von Samsungs Onyx dominiert wird. „Wir möchten Kinobesuchern ein visuelles Erlebnis bieten, das das Gewohnte weit übertrifft“, sagt Paik Ki-mun, Leiter der LG-Geschäftseinheit Information Display.

Die fast neun Millionen einzeln ansteuerbaren Pixeln auf 7 mal 14 Metern liefern 4K-Auflösung und kontrastreiche Farben an jedem Punkt der fast hundert Quadratmeter großen Fläche. Durch die LED-Technik bleibt das Bild auch an den Rändern völlig verzerrungsfrei. Darüber hinaus ist das LG LED Cinema Display nach dem anspruchsvollen DCIStandard zertifiziert, in dem der Filmstudio-Dachverband „Digital Cinema Initiatives“ strengste Anforderungen etwa zu Lichtstärke und Bildqualität definiert hat.

Im „Tigerstaat“ Taiwan, der zu den weltweit wichtigsten Technologie-Herstellern gehört, ist der LED-Screen einzigartig – andere Kinos setzen noch auf die klassische Leinwand. Auch anderswo in der Welt wird die Technik bislang nur selten genutzt. Das soll sich mit LGs Markteintritt in die LED-Cinema-Branche nun ändern. Den Sound zum LED-Bild liefern die amerikanischen Soundspezialisten von LG-Partner Dolby Laboratories mit ihrem klangstarken Dolby-Atmos.